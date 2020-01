Volič Kotlebu. Systémová chyba?

V poslednej dobe sa stretávame s tým, že každým dňom a každým ďalším prieskumom vidíme, že Kotleba a jeho strana percentuálne rastie. Prečo je to tak?

Z viacerých rozhovorov či z lepšieho skúmania trendov predvolebných preferencií je jasné, že nový volič Kotlebu je zväčša starý volič SMER-u. O to viac je to tragikomické, keď si spomeniem na výrok Roberta Fica, ktorý v roku 2016 skladal vládu zlepenca s odôvodnením, že ako koalícia budú tvoriť hrádzu proti extrémizmu . No jediné, na čo sa táto vládna garnitúra zmohla, je tvoriť zisk sami pre seba a pre „svojich ľudí“. A tu je ten problém, ľudia sú unavení z neustáleho počúvania, že „henten vybavil hento“ či „opäť sa šafárilo s eurofondami“, či „verejné obstarávanie náhodne prischlo našim ľuďom“.

Tento trend mnohých (bývalých) voličov SMER-u prejsť k voľbe Kotlebu a jeho ĽSNS je voľbou z beznádeje, no stále voľba z kaluže do blata. Vidím tu však jeden veľmi veľký rozdiel, na ktorý treba poukázať. Zatiaľ čo SMER je strana vytvorená oligarchami za účelom nabalenia sa, ĽSNS je strana, ktorá sa síce tiež chce nabaliť, no nezabudla k tomu pridať aj pár nenávistných rétorík. A to je nebezpečné, respektíve ešte nebezpečnejšie. Nebezpečné je, ak pred pár rokmi tento istý pán Kotleba pochodoval v uniforme Slovenskej pospolitosti (mimochodom strany, ktorú mu zrušil Ústavný súd s odôvodnením, že strana je v rozpore s Ústavou SR), ktorá sa len náhodou podobala na uniformu Hlinkovej gardy, či oslovovanie „na stráž!“ a podobne. Viete, jedna vec je prezentovať prvky klérofašistickej strany a druhá vec je, ak už to aj reálne začnete vykonávať. Mnohí si určite pamätáte na protesty proti islamizácii (dnes sa na Slovensku k náboženstvu islam hlási „až“ 0,1% obyvateľov) pána exposlanca Milana Mazureka, ktorý bujaro hučal na náhodne okoloidúcich cudzincov s odkazmi ako „j...m vášho Alaha“, no neskončilo to len tým a uchýlil sa až k hádzaniu dlažobných kociek po žene s deťmi v dave cudzincov. Strašné! Ako ja hovorím, nikdy nerob to, čo nechceš aby robili tebe. Neviem si predstaviť, že by som šiel s rodinou do Albánska na letnú ochutnávku Jadranského mora a niekto by tam po nás začal hádzať dlažobné kocky s odkazom „j...m vášho Krista“. Veď buďme ľudskí, rešpektujme sa, to je základ zdravej spoločnosti. A o fakte, že niektorí predstavitelia ĽSNS neuznávajú tak hroznú historickú chybu ako boli koncentračné tábory, či majú vytetované hákové kríže “kade-tade” ma len utvrdzujú v tom, že Kotlebovci-ĽSNS sú extrémistická strana s fašistickými prvkami.

Avšak pozor, myslím si, že ľudia, ktorí volia extrémistickú stranu NIE SÚ vo väčšine prípadov extrémisti. Len jednoducho nevidia východisko z marazmu, ktorý v tejto krajine nastal. Škandály, korupcia, nefungujúce súdnictvo (ak nie ste „naši ľudia“), zdevastované zdravotníctvo, zastaralé školstvo. Myslím si, že všetci chceme v týchto veciach nápravu. Žiadne škandály, nulová korupcia, vymožiteľnosť práva, kvalitné zdravotníctvo a školstvo. Preto sa s ľudmi, ktorí chcú voliť Kotlebu treba rozprávať. Pýtať sa, no najmä hneď neodsudzovať. Osobne musím povedať, že ma jedna konverzácia s nádejným voličom Kotlebu veľmi prekvapila. Začalo to tým, že Kotleba nás jediný ochráni od „protislovenských“ živlov, čím bola myslená množina od „zlého západu“, „zlej USA či EÚ“ až po „hrozbu ľudí proti prírode LGBTI“. Povedal som si, OK a opýtal sa, aké má teda Kotleba na to riešenia. Vymažeme USA z atlasov? Vystúpime z EÚ a začneme každý povinne sadiť zemiaky, aby sme mali čo to jesť? A čo s ľuďmi, ktorí sa narodili inak, inak orientovaní. Čo s nimi? Nevedel odpovedať. Áno, ľúbivé heslá sa vždy ľuďom dobre počúvali a najmä, ľudia ich ľahko nasledovali, no toto je len vrchol ľadovca. Každé heslo musí mať stratégiu a cestu, ako to dosiahnuť. A to už Kotleba, v niektorých prípadoch naštatie, nemá. Avšak ľudí, ktorí začínajú počúvať na tieto jednoduché heslá, žiaľ, pribúda.

Avšak, aby som pánovi Kotlebovi náhodou nekrivdil, pozrel som si jeho volebný program a, prekvapivo, našiel som tam len pár prázdnych fráz a nezmyslov.

1.) väzenie sprísnime tak, aby si každý, politik aj parazit, dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať, alebo kradnúť a lúpiť. Ako sprísnia väzenie? Nakúpením ďalších zámkov, ktorými budeme zamykať väzňov, či ako? A kto sú tí „paraziti“?

2.) Tým, ktorí odmietnu pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky. Domy zadarmo?! Kto, kedy dostal dom zadarmo, nech mi napíše, aj ja by som rád o jeden požiadal.

3.) Dôchodkový vek určíme na 60 rokov. Uvedomuje si táto strana, že i keď to možno môže znieť ľúbivo, no demografia Slovenska nepustí. Čo znamená, že čím nižší vek odchodu do dôchodku, tým nižší dôchodok, keďže to štát neutiahne? Mnohí mu to už dávno hovoria, no bez akejkoľvek reflexie.

4.) Zrušíme sankcie za odmietnutie očkovania. A zas tieto „hrozné“ očkovania, ktoré deťom spôsobia choroby od výmyslu sveta podľa Modrého koníka. Avšak uvedomujú si, že týmto krokom by sa znížila ochrana obyvateľstva ako celku? Stačí, že jedno dieťa nie je zaočkované v kolektíve a môže to mať katastrofálne dôsledky. Najlepšie to vyjadrila bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

5.) Obnovíme poľnohospodárstvo. Obnoviť niečo, čo nezaniklo. Dá sa to vôbec?

6.) Nedovolíme registrované partnerstvá a adopcie detí úchylmi. Pokiaľ viem, systém registrovaných partnerstiev naprieč svetom slúžia heterosexuálnym aj homosexuálnym párom. Tým vlastne chcú povedať, že sme všetci úchylovia?

....a mnoho iného.

A preto, rozprávajme sa s potencionálnymi voličmi ĽSNS a ukážme im, že prázdne frázy nie sú riešením. Pojem riešenie vychádza zo slova „riešiť“, a to znamená podľa slovníka: (zdroj: slovnik.sk)

riešiť,

1. z daných údajov, faktov robiť patričný, uspokojivý záver;

robiť najvhodnejšie opatrenia na urovni niečoho

A to tu zjavne absentuje.

