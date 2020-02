Odíď zo Slovenska a už sa nevracaj!

Aj takto môžeme charakterizovať postoj SMER-u a jeho kumpánov za posledných desať rokov. Naozaj sa bojíme ľudí, ktorí išli do zahraničia získať know-how, skúsenosti či zistiť, že sa dá žiť aj lepšie?

Pani Saková sa so značnou mierou skepsy na jednom výjazde SMER-u vyjadrila, aby obyčajní ľudia, tí „praví Slováci“, ktorí ostali na Slovensku, nedovolili, aby ich prehlasovali desiatky tisíc ľudí, ktorí si požiadali o voľbu poštou zo zahraničia. Nečudujem sa, že pani Saková pričuchla k tejto nevraživosti voči Slovákom, ktorí odišli. Veď predsa sedí vo vládnej koalícii so stranou „pravých Slovákov“, Slovenskou národnou stranou. Áno, presne s tou stranou, v ktorej bol ešte pred pár rokmi predsedom Ján Slota, ktorý chcel okrem iného nasadnúť do tankov a vybrať sa na Budapešť. No nebodaj to myslel tak, že si pôjde po Slovákov, ktorí tam ostali žiť.

A možno tam ostali žiť práve po tom, čo z iniciatívy SNS v roku 2010 prešla novela zákona, ktorá hovorí, že ak slovenský občan požiada o iné, druhé občianstvo, automaticky prichádza o to slovenské. Nedajbože by si chcel niekto nechať slovenské občianstvo a vrátiť sa jedného dňa na Slovensko, keď sa tu naozaj oplatí podnikať, pracovať a žiť. Nie, my im rovno zoberieme slovenské občianstvo, aby si náhodou nespomenuli, odkiaľ pochádzajú.

Úsmevné na tom je, že sa v roku 2016 vytvorila vláda s charakterom. Charakterom takým, že strana, ktorá si tento slogan dala na billboardy zabudla na jednu z jej priorít, a to zrušenie novely, ktorá by bezhlavo odoberala slovenské občianstvo. Rozumiem, že Béla Bugár bol zaneprázdnený svojimi tretími vetami, a preto sa nemohol venovať jednej zo svojich priorít. Nakoniec vydal v roku 2017 vyhlásenie, že sa Most-Híd bude venovať programovým prioritám v programovom vyhlásení, v ktorom tento bod nie je. Akáto škoda, možno Béla Bugár naozaj chcel, ale čo mohol spraviť, keď si nevyjednal na povolebných rokovaniach jednu zo svojich hlavných priorít.

Ale teraz vážne. Chcem, aby bolo Slovensko modernou a úspešnou krajinou. Krajinou, v ktorej nebudeme trestať ľudí za to, že odišli okúsiť zahraničie. Veď predsa práve zo zahraničia môžu títo ľudia doniesť „know-how“, skúsenosti a zážitky. A pritom stačí tak málo, jedným návrhom zákona vrátiť obdobu zákona o štátnom občianstve do stavu spred roku 2010. Na toto však treba ľudí a strany, ktoré si stoja za svojimi prioritami a hlavne takých, ktorým nie sú ukradnutí ľudia v zahraničí a nevidia v nich strašiaka, ak by sa nebodaj chceli vyjadriť, či vrátiť naspäť na Slovensko. Preto vráťme ľuďom možnosť dvojitého občianstva, aby jedného dňa neoľutovali svoje rozhodnutie vrátiť sa domov, ale aby sa tu cítili dobre a vítane.

Volám sa Michael Hanzalík a som kandidát do NR SR za stranu Sloboda a Solidarita s číslom 102. Ak sa chceš dozvedieť viac o mne, tak klikni TU. Ak mi chceš niečo napísať, opýtať sa, možeš tak spraviť TU. Môj instagram nájdeš TU.